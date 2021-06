Consagració als Bafta

Actualitzada 08/06/2021 a les 07:01

'PARAÍSO' TINDRÀ UNA SEGONA TEMPORDA

La sèrie Paraíso es va estrenar fa tot just quatre dies a Movistar+ i ja ha anunciat oficialment la renovació per a una segona temporada. La plataforma ha pujat a les xarxes socials un vídeo amb els actors explicant que ja han començat a gravar el segon lliurament. Entre el repartiment hi trobem noms com Macarena García, Gorka Otxoa i Iñaki Ardanaz. El rodatge de la segona temporada ha començat a Girona. Els altres destins que visitarà la sèrie són la Costa Brava i la Comunitat Valenciana. Els enregistraments van començar el 17 de maig, en espera que s'estrenés la primera temporada, de manera que una segona tanda de capítols era una realitat independentment de l'acollida del públic. Fernando González Molina, Ruth García i David Oliva seguiran al capdavant de la direcció i creació de la sèrie. També continuaran els actors Pau Gimeno, Cristian López i Leon Martínez, entre d'altres.

May Destroy You es va coronar la nit de diumenge com a triomfadora de la 67 edició dels premis Bafta de la televisió britànica, per davant de la favorita, Small Axe, en aconseguir dos dels reconeixements més importants: millor minisèrie i millor actriu. La veritable triomfadora va ser la britànica d’origen ghanès Michaela Coel, que va aconseguir tots dos guardons per la tasca com a creadora, directora i protagonista d’aquesta comèdia dramàtica que relata la lluita d’Arabella per recuperar els records d’una nit desenfrenada.Aquesta producció de BBC One i HBO va continuar el camí que ja va començar a dibuixar el 24 de maig en el lliurament dels premis de les categories més tècniques, en què va obtenir els guardons a millor edició, millor direcció i millor guió de drama.L'antologia televisiva Small Axe, sobre el racisme patit per la comunitat negra britànica entre el 1962 i el 1989, partia com una de les favorites amb 15 nominacions. No obstant això, només va aconseguir afegir un premi al palmarès: el de millor actor de repartiment, que va recaure en Malachi Kirby.The Crown, de Netflix, no es va emportar cap dels quatre guardons als quals optava: millor sèrie dramàtica, millor actor (Josh O’Connor), millor actor secundari (Tobias Menzies) i millor actriu secundària (Helena Bonham Carter).