Fiasco a Netflix

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:45

Netflix no pensa continuar amb Jupiter’s Legacy. La plataforma i el creador Mark Millar ho han comunicat als intèrprets, els contractes dels quals estaven a punt d’expirar: no està en els seus plans produir una segona temporada i són lliures d’acceptar altres projectes. Aquesta vegada, en lloc de dir que la sèrie de superherois havia estat cancel·lada, directament han informat que no renovarien els contractes del repartiment.L’explicació oficial és que Netflix i Millar volen dirigir els seus esforços a altres empreses creatives. El 2017 la plataforma va adquirir Millarworld, l’editorial de l’escriptor de còmics escocès, per tenir prou material per a adaptar després de les noves sinergies empresarials que els col·locaven una forta competència: Disney explotant els personatges de Marvel i Warner Bros fent el mateix amb DC Comics per a HBO.I, després d’aquest intent amb Jupiter’s Legacy –que sembla que no ha tingut l’acollida que s’esperava–, la intenció ara és produir una adaptació d’acció real de Supercrooks, un grup de superdolents del mateix univers de ficció que s’uneixen per dur a terme l’atracament més important de la història. No ha de confondre’s amb un altre projecte que estava en marxa amb aquest nom: Netflix ja havia donat llum verda a un Super Crooks d’anime centrat en els mateixos personatges amb Johnny Bolt, un lladre d’estar per casa que munta banda criminal.Aquest és un canvi de rumb considerable tenint en compte que el dia 7 de maig desembarcaven a Netflix els primers superherois del món. La història es relatava des de dos plans temporals. D’una banda, s’explicava com Utopian (Josh Duhamel), Brainwave (Ben Daniels) o Lady Liberty (Leslie Bibb) havien obtingut els poders en la dècada dels anys trenta i durant la Gran Depressió. De l’altra, els superherois havien de plantejar-se una pregunta en l’actualitat: Estaven preparats els seus fills per agafar-los el relleu i fer front a les amenaces del planeta? O havien crescut en un entorn tan privilegiat que eren incapaços d’assumir responsabilitats, entendre el seu rol social i convertir-se en icones d’esperança?