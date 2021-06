Les sèries del juny (I)

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:20

Les plataformes redoblen esforços per atraure el públic a les seves sèries aquest mes, amb estrenes com Loki, tercer lliurament de Marvel per a Disney+, o La historia de Lisey, basada en una novel·la d’Stephen King.–Paraíso (Movistar+), 4 de juny. Una proposta que combina el drama juvenil, la ciència-ficció i el misteri. Situada a la costa valenciana a final de l’estiu de 1992, Sandra, Eva i Malena, de 15 anys, desapareixen en una discoteca sense deixar rastre. El germà petit de Sandra i els seus amics comencen a buscar-les per descobrir una inquietant realitat.–La historia de Lisey (Apple TV), 4 de juny. Julianne Moore i Clive Owen protagonitzen aquesta minisèrie d’Apple TV basada en la novel·la supervendes d’Stephen King que el mateix autor ha adaptat i escrit per a la televisió. La sèrie, de vuit episodis, que començarà amb els dos primers capítols i n’estrenarà un de nou cada divendres, segueix Lisey Debusher Landon, qui després de perdre el marit, Scott, viatja a Boo’ya Moon, el lloc on ell es refugiava per escriure.–Loki (Disney+), 9 de juny. La tercera sèrie de Marvel per a Disney+ s’ambientarà després dels fets de Los Vengadores: Endgame. En aquell film Loki va aconseguir escapar i ara el déu nòrdic de les mentides s’enfrontarà a aventures inimaginables en els sis capítols de 50 minuts que conformen aquesta ficció.–Habitación 301 (Sundance TV), 10 de juny. Una intrigant sèrie finlandesa carregada de tragèdia i venjança que explica la història d’una família que s’enfronta a uns fets devastadors durant els estius del 2007 i el 2019. Es tracta de la família Kurttis, que intenta refer-se de l’horrible mort de Tommi, el fill de dos anys. Dotze anys més tard, el drama es reviu a causa d’una carta amenaçadora.–Maricón perdido (TNT), 18 de juny. Creada i escrita per Bob Pop (Roberto Enríquez) i dirigida per Alejandro Marín, aquesta és una ficció lliurement inspirada en la pròpia vida de l’escriptor. El protagonista mira de buscar una identitat pròpia i l’espectador l’anirà seguint en diverses etapes de la seva vida: des dels anys vuitanta fins a l’actualitat, convertit ja en un autor d’èxit.