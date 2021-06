-''CINEMATECA', D'EDMOND'

Actualitzada 03/06/2021 a les 06:22

Una exposició que mostra originals de les tires paròdiques de grans títols del cinema sota el particular sedàs còmic del dibuixant Edmond, conegut en el món de la vinyeta pel seu personatge Jan Europa.La Massana.Fins al 30 de juny.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.MW Museu de l’Electricitat. Encamp.Fins al 31 de desembre.Les associacions culturals i de residents del país fa més d’un any que estan allunyades dels assajos, els escenaris i els carrers, però no abaixen els braços. Tornarem! és un crit d’esperança de les persones que integren aquestes entitats a través d’un recull d’imatges de gran format.Andorra la Vella.Fins al 15 de juny.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Mostra els treballs dels infants que assisteixen als tallers d’arts plàstiques del comú d’Escaldes-Engordany. També s’exposen les obres dels alumnes que assisteixen al taller de tècniques d’art impartit per Mercè Ciaurriz.Escaldes-Engordany.Fins al 19 de juny.Exposició bibliogràfica sobre llibres rars i curiosos que parlen d’Andorra.Encamp.Fins al 20 de juny.Vinguin a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. En el marc d’un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color contribuint a alegrar considerablement els nostres sentits.Hora: 21 h.. Andorra la Vella.Aquest tour ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.Hora: 16 h.Escaldes-Engordany.Aquest tour ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Repassem la història d’Andorra en el seu context.Fem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobem al llarg de l’acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 i 16 h.Andorra la Vella.