Torna Juan Carrasco

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:20

WINSLET VOL SEGUIR AMB 'MARE OF EASTTOWN

La història es repeteix a HBO. Una minisèrie arrasa entre la crítica i el públic i sorgeix la pregunta: podria passar de sèrie limitada a convertir-se en una ficció capaç d’oferir-nos una segona temporada? Allò que ja va succeir amb Big Little Lies (o amb The Flight Attendant a HBO Max) és el que podria passar ara amb Mare of East­town. I ha estat la mateixa Kate Winslet, que no tan sols interpreta la protagonista, sinó que també és productora executiva del projecte, qui ha obert la porta sobre aquesta possibilitat: “Per descomptat que m’encantaria tornar a interpretar Mare. La trobo a faltar, de veritat. És com si estigués de dol, perquè ha estat un personatge meravellós. M’encanta tornar a interpretar-lo”, ha dit l’actriu. De la seva banda, Craig Zobel, director i productor executiu, també ha manifestat que li agradaria continuar amb la sèrie. Però és HBO i la resta de l’equip qui tenen l’última paraula. La història es repeteix a HBO. Una minisèrie arrasa entre la crítica i el públic i sorgeix la pregunta: podria passar de sèrie limitada a convertir-se en una ficció capaç d’oferir-nos una segona temporada? Allò que ja va succeir amb Big Little Lies (o amb The Flight Attendant a HBO Max) és el que podria passar ara amb Mare of East­town. I ha estat la mateixa Kate Winslet, que no tan sols interpreta la protagonista, sinó que també és productora executiva del projecte, qui ha obert la porta sobre aquesta possibilitat: “Per descomptat que m’encantaria tornar a interpretar Mare. La trobo a faltar, de veritat. És com si estigués de dol, perquè ha estat un personatge meravellós. M’encanta tornar a interpretar-lo”, ha dit l’actriu. De la seva banda, Craig Zobel, director i productor executiu, també ha manifestat que li agradaria continuar amb la sèrie. Però és HBO i la resta de l’equip qui tenen l’última paraula.

El 25 de gener del 2019 es va estrenar Vota Juan, la sèrie protagonitzada per Javier Cámara i María Pujalte que ens endinsava en el món de la política posant l’accent en la comèdia més absurda. Després de l’emissió dels seus vuit capítols, TNT va confirmar la renovació d’aquesta sèrie sota el títol de Vamos Juan, que arribaria a principi del 2020.Tot i que semblava que aquest seria el desenllaç en no haver-se confirmat oficialment una tercera tanda de capítols, acaba de saber-se que hi haurà noves aventures de Juan Carrasco. I no tan sols això, sinó que ja ha arrencat el rodatge de la nova entrega.El seu protagonista havia avançat algun detall, tot i que generant dubtes entre el públic, que no va ser capaç de desentrellar si es tractava d’una broma o si la cosa anava de debò. Però segons ha informat el portal FormulaTV, la tercera temporada és una realitat i tindrà com a títol Venga Juan.Es desconeix ara com ara quina serà la deriva narrativa d’aquests nous episodis. El que sí que revela el citat mitjà és que diverses escenes de Venga Juan es gravaran pròximament als estudis de Telemadrid. També s’espera que repeteixi el repartiment principal: a més de Cámara i Pujalte, Esty Quesada en el paper de la filla de Carrasco, Adam Jezierski com a Víctor i Yaël Belicha com l’esposa del polític.