Pots sentir com si et estiguessis quedant fora de l'equació. Potser et sents com l'estrany, la cinquena roda que simplement no té lloc. No et preocupis. El fet que et sentis així avui no vol dir que sigui el teu destí. Si no us agrada la teva situació, canvia la teva posició. Si no us agrada la gent amb la que estàs, mou-te a un cercle social diferent. No culpis de la teva situació als altres. Assumeix la responsabilitat.