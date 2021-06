'Càsting' accidentat

Actualitzada 01/06/2021 a les 07:39

Paramount ha apostat per algú de la casa per tirar endavant The Offer, la minisèrie que repassarà el procés de creació d’una de les produccions més aclamades d’aquests estudis, El padrí. El projecte es va veure trasbalsat fa uns mesos arran dels escàndols protagonitzats per l’actor triat per al paper principal, Armie Hammer, acusat de violació. Hammer va ser acomiadat de manera fulminant, tot deixant una suculenta vacant que ha estat coberta finalment per Miles Teller.L’actor, que ve de protagonitzar Top Gun: Maverick per a la mateixa Paramount, s’ha posat al capdavant de l’elenc de la ficció, en la qual donarà vida al productor del cèlebre film de Francis Ford Coppola, Al Ruddy. De fet, el fil conductor de The Offer són els records del mateix Ruddy, que participa com a productor executiu en el projecte.Al llarg de deu episodis, la minisèrie explorarà la intricada concepció d’El padrí, que va ser una aposta arriscada per part de la Paramount a començament dels setanta, però que va acabar consagrant la visió del nou Hollywood i d’un dels seus cineastes més reconeguts. A The Offer, Miles Teller –que també exercirà de productor– col·laborarà amb el director Dexter Fletcher (Rocketman), la showrunner Nikki Toscano (Hunters) i el guionista Michael Tolkin (Fuga en Dannemora).