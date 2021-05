Netflix debuta a Rússia

Actualitzada 31/05/2021 a les 07:11

Netflix aterrava a Rússia a principis del 2016. A diferència del seu comportament en altres mercats, la plataforma encara no ha produït una sèrie pròpia amb denominació d’origen russa. Però això s’acabarà aviat. La companyia de streaming ha donat llum verda a una primera producció al país, i els directius volen aprofitar l’increïble material de la cultura russa: adaptaran la novel·la Anna Karènina de Tolstoi, amb el títol d’Anna K.No serà, però, una producció d’època com marcaria una història escrita al segle XIX. La sèrie s’ambientarà a la Rússia actual amb Anna Karènina com una celebritat de l’alta societat, casada amb un polític emergent de Sant Petersburg. Quan la protagonista inicia una relació adúltera amb Vronski, l’hereu d’un imperi de l’alumini, els sentiments que sent per l’home més jove i l’escàndol que això suposa amenaçaran d’acabar amb la seva reputació.Com informa el portal Variety, aquesta Anna Karènina tindrà el rostre de Svetlana Khodchenkova, una actriu russa que també va fer els seus primers passos en la indústria americana amb un paper a El topo al costat de Gary Oldman. La sèrie estarà escrita per Roman Kantor (Hacia el lago) i dirigida per Valeriy Fedorovich i Evgeniy Nikishov.Aquests responsables han destacat que serà un honor “portar Anna Karènina a la Rússia del segle XXI i de manera simultània a la resta del món en la seva pròpia llengua (i moltes altres) gràcies al miracle de Netflix”.No els falta raó. La literatura russa ha estat objecte de múltiples adaptacions però en rares ocasions aquestes arribaven al mercat internacional amb accent rus. Un exemple molt clar és el de l’Anna Karènina de Joe Wright, que es va estrenar als cinemes l’any 2012 amb Keira Knightley, Jude Law i Aaron Taylor-Johnson encapçalant el repartiment.