Amazon es fa fort

Actualitzada 29/05/2021 a les 07:07

Després de diversos dies d’especulacions, Amazon ha confirmat aquesta setmana la compra de l’històric estudi de cinema Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) per gairebé 9.000 milions de dòlars, una de les seves apostes més ambicioses i amb la qual busca enfortir-se en un sector de l’entreteniment cada vegada més concentrat. Prèvia aprovació dels reguladors, Amazon va acordar adquirir per 8.450 milions la companyia de l’icònic lleó de Hollywood, amb un catàleg de 4.000 pel·lícules i 17.000 hores de sèries de televisió que “complementa” la divisió d’Amazon Studios, centrada fins ara en continguts per a la pantalla petita.Es tracta de la segona major transacció de la història del gegant del comerç electrònic i arriba pocs dies després de conèixer-se la fusió de WarnerMedia –propietat d’AT&T– i Discovery, que donarà lloc a un potencial nou rival per als altres líders de l’streaming, Netflix i Disney, i a una guerra de continguts.Segons ha destacat la compa­nyia en un comunicat, Amazon “ajudarà a preservar el llegat i catàleg de pel·lícules” d’MGM, llar de clàssics de l’època daurada com Allò que el vent s’endugué i El Màgic d’Oz però sobretot de les franquícies de l’espia James Bond, que alguns analistes asse­nyalen com un dels motius de major pes perquè l’operació tirés endavant. La tecnològica fundada per Jeff Bezos adquireix també èxits televisius recents que s’han ofert en plataformes, com The Handmaid’s Tale, Fargo i Vikings, que incorporarà a la seva pròpia oferta d’entreteniment. També acull sota la seva ala les pròximes produccions de l’estudi, com el nou lliurament de la saga Bond, No Time to Die.MGM, que feia mesos que buscava comprador i va conversar amb Apple i Netflix, és propietat de diversos fons d’inversió que la van treure de la fallida fa 10 anys. El 2020 va tenir uns beneficis de 34 milions de dòlars.