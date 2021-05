-'UN PETÓ DE MANDARINA'

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:57

Club de lectura virtual. Lectura del llibre d’Eulàlia Canal a càrrec d’Íngrid Llenas. Hora: 19.30 h.Encamp.Contacontes a la biblioteca amb Vanessa Silva. Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Últim espectacle de la companyia de circ Emotiva Produccions.Hora: 19.30.Encamp.Vinguin a gaudir d'Escaldes-Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. En el marc d'un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color. Hora: 21 h.Escaldes-Engordany.Es tracta d’un viatge per les vivències dels nostre avantpassats a inici del segle passat amb motiu de la Setmana de la diversitat cultural d’Andorra la Vella.Andorra la Vella. Fins al 28 de maig.Cada any, i ja en són 23, el 23 d’abril Àgora Cultural presenta una litografia de Sant Jordi dissenyada per algun artista del Principat.Andorra la Vella.Un recull de 38 fotografies del famós artista audiovisual i teòric de la fotografia Joan Fontcuberta. El kintsugi és una tècnica tradicional japonesa que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or.Fins al 28 de maig.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs per la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.Escaldes Engordany.Fins al 31 d’agost.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.Exposició bibliogràfica a la biblioteca de llibres rars i curiosos que parlen d’Andorra.Encamp.Fins al 20 de juny.Organitzada per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra. Volem acostar el visitant a la complexitat de la conservació d’aquest singular patrimoni i explicar com es cuina als fogons de l’Arxiu de Ràdio Andorra.. Andorra la Vella.L’exposició disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener del 2022.Una exposició que mostra originals de les tires paròdiques de grans títols del cinema sota el particular sedàs còmic del dibuixant Edmond, conegut en el món de la vinyeta pel seu personatge Jan Europa.La Massana.Fins al 30 de junyPrimera part. Set quadres de pintura a l’oli sobre tela. Tots set ens remeten a la tradició andorrana. Segona part. Exposició de vuit lloses de pissarra. Cada llosa representa un grup d’animalets vius i organitzats en el que en podríem dir societats, tal com fan les formigues i abelles. Fins al 30 de maig.Escaldes-Engordany.