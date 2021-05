Amistat revalidada

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:54

'GENERATION' TORNA EL 17 DE JUNY

Divendres 17 de juny el drama Generation, d’HBO, torna a la plataforma amb tres nous episodis. La sèrie continuarà amb dos capítols el 24 de juny, dos lliuraments més l’1 de juliol i un altre episodi el 8 de juliol. Aquests vuit nous capítols completen la primera temporada, formada en total per setze episodis. Generation és una fosca però divertida sèrie de mitja hora que segueix un grup divers d’estudiants de secundària en plena exploració de la sexualitat moderna (incloent-hi dispositius), la qual posa a prova algunes creences profundament arrelades sobre la vida, l’amor i la naturalesa de la família en una comunitat conservadora. El repartiment inclou Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett i Chase Sui Wonders. Les estrelles convidades inclouen J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola i Patricia de León. Divendres 17 de juny el drama Generation, d’HBO, torna a la plataforma amb tres nous episodis. La sèrie continuarà amb dos capítols el 24 de juny, dos lliuraments més l’1 de juliol i un altre episodi el 8 de juliol. Aquests vuit nous capítols completen la primera temporada, formada en total per setze episodis. Generation és una fosca però divertida sèrie de mitja hora que segueix un grup divers d’estudiants de secundària en plena exploració de la sexualitat moderna (incloent-hi dispositius), la qual posa a prova algunes creences profundament arrelades sobre la vida, l’amor i la naturalesa de la família en una comunitat conservadora. El repartiment inclou Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett i Chase Sui Wonders. Les estrelles convidades inclouen J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola i Patricia de León.

Estem tan acostumats al fet que Netflix decideixi el futur de les seves ficcions en un període mitjà de poc més d’un mes que es fa estrany que passin els mesos i no se sàpiga res d’una sèrie. En aquesta situació s’ha trobat El baile de las luciérnagas, ja que des que va debutar a principi de febrer la plataforma no s’havia pronunciat.Molts donaven per fet que aquest atípic retard es devia al fet que la ficció protagonitzada per Katherine Heigl i Sarah Chalke no havia aconseguit els resultats esperats per la plataforma. No obstant això, Netflix ha anunciat finalment que l’adaptació de la novel·la de Kristin Hannah ha estat renovada per a una segona temporada.Les encarregades de comunicar la notícia han estat les mateixes actrius, amb un suposat vídeo de Zoom on apareixen responent a algunes de les qüestions que més preocupaven els fans de la producció a través de les xarxes socials.El baile de las luciérnagas, l’adaptació de la qual ha anat a càrrec de la showrunner Maggie Friedman (Witches of East End), se centra en Tully (Heigl) i Kate (Chalke), dues amigues molt diferents que es coneixen des dels catorze anys. La primera és una noia audaç i atrevida que és incapaç de passar desapercebuda, mentre que Kate és una jove tímida que procura no cridar mai l’atenció.