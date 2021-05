Nymeria ja té guionista

Actualitzada 27/05/2021 a les 07:10

'SUPERNORMAL', NOVA COMÈDIA DE MOVISTAR +

Movistar+ no s’agafarà vacances aquest estiu. A diferència d’altres èpoques estivals que han estat òrfenes de llançaments de sèries, la propera trencarà la norma Supernormal, un projecte creat per Olatz Arroyo i Marta Sánchez que viurà l’estrena al juliol, si bé encara no se sap la data concreta.



El tràiler de la sèrie ens presenta Patricia, una alta executiva en un banc d’inversió que, al mateix temps que s’enfronta amb la fauna que pobla la seva feina, ha de bregar amb el desafiament de tenir una família. Així doncs, el personatge que interpreta Miren Ibarguren desarticula la idea de la dona perfecta, que pot conciliar-ho tot sense suar, i enfronta aquesta obsessió per la perfecció amb el desafiament de ser feliç quan estàs sotmesa a molta pressió.



entre La casa del dragón prossegueix amb el seu rodatge per mirar de mostrar-nos les interioritats dels Targaryen el 2022, a HBO segueixen ocupats per modelar més projectes que reeditin l’enorme èxit de Joc de Trons. En aquests moments hi ha prop de mitja desena de sèries en desenvolupament ambientades a Ponent i, entre totes, 10.000 Ships estaria prenent protagonisme.L’spin-off centrat en la princesa Nymeria, que transcorreria un mil·lenni abans dels esdeveniments de Cançó de gel i foc, ha trobat la guionista que s’encarregarà de comandar el seu desenvolupament. Com avança Deadline, la triada ha estat Amanda Segel, que ha treballat a Helstrom i Person of Interest, i que també ha participat com a guionista a The Good Wife.En la seva irrupció al món de la fantasia èpica, Segel haurà de narrar la grandiloqüent gesta de la guerrera Nymeria, que va portar els Rhoynar des de les seves terres a Essos fins a Dorne, després de la derrota enfront del Feu Franc de Valyria en la Segona Guerra de les Espècies. Per dur a terme aquest desplaçament massiu, la princesa, segons explica la llegenda, es va servir d’una immensa flota de 10.000 naus.10.000 Ships és tan sols un dels molts projectes que podrien tirar endavant en els pròxims anys amb Ponent com a teló de fons. HBO també estaria treballant en Flea Bottom o en l’adaptació dels relats del llibre Tales of Dunk & Egg.