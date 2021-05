L’energia planetària fa d’aquest un bon dia per a la contemplació més que per a l’acció. Si teniu ganes de comprar, no ho feu. Preneu-vos el temps per decidir-vos. Si demà us sentiu el mateix, aneu-hi. Si esteu en ple conflicte a la feina, procureu no prendre partit. Digueu a qualsevol que us demani la vostra opinió que necessiteu temps per pensar-hi. Penseu en programar una hora de meditació. La paraula d’avui és Zen!