Final en dues parts

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:44

'LAS SUPERNENAS' REPETIRÀ EL CAPÍTOL PILOT'

La indústria televisiva nord-americana no sempre dona segones oportunitats, però amb la versió de carn i ossos de Las Supernenas s'ha fet una excepció. Després de gravar el pilot de prova i ser valorat per The CW, els responsables de la cadena especialitzada en contingut adolescent han optat per no donar llum verd a la sèrie... almenys de moment, ja que l'equip darrere del projecte podrà intentar-ho una vegada més. En plena època dels upfronts, quan les principals cadenes dels EUA anuncien els nous projectes, The CW ha preferit ser cautelosa amb Las Supernenas. La sèrie d'acció real inspirada en els personatges de Cartoon Network és un dels títols de major perfil de la cadena, per la qual cosa, abans de cancel·lar-la prematurament o llançar-la sense totes les garanties, s'ha optat per tornar a rodar el pilot. Aquesta pràctica no és insòlita, ja que sèries com Joc de Trons van refer els episodis de prova.

La temporada final de La casa de papel s’estrenarà en dues parts de cinc episodis cadascuna que es llançaran al setembre i desembre, ha informat la plataforma Netflix en un comunicat. Concretament, el 3 de setembre i el 3 de desembre són les dates triades per a l’estrena dels dos volums d’aquesta cinquena temporada que posaran fi a l’atracament més famós de la història de la televisió espanyola, una sèrie que ha atrapat milions de seguidors a tot el món.Els guions van ser escrits en plena pandèmia, segons ha explicat el seu creador, Álex Pina, i en tot moment s’ha buscat “generar una sensació de final de temporada o final de sèrie”. En el primer volum, ha detallat Pina, s’ha treballat “un gènere bèl·lic extrem” per col·locar la banda contra les cordes, mentre que en el segon s’han centrat en l’emocionalitat dels personatges i és, per tant, “un viatge pel seu mapa sentimental que ens connecta directament amb el comiat”.La història continua quan la banda està tancada més de cent hores al Banc d’Espanya i ha aconseguit rescatar Lisboa, però viu un dels seus pitjors moments després de perdre un dels seus. El Professor ha estat capturat per Sierra i, per primera vegada, no té un pla per escapar. Quan sembla que res pot empitjorar, arribarà un nou enemic molt més poderós: l’exèrcit.