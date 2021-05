Un dels objectius del dia pot ser l'avaluació de les idees dels altres. Les activitats de grup podrien requerir de la teva aportació intel·lectual. Un amic pot venir-te amb una idea per a un projecte d'algun tipus. Escriure o parlar poden estar involucrats d'alguna manera. El teu amic no té una forma de pensar molt pràctica, així que no et sorprenguis si les idees no semblen molt factibles en aquests moments. No obstant això, no li desanimis. Potser et acabi sorprenent.