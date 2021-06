Les activitats de grup podrien portar-te molt de temps i energia avui, potser massa. Les teves inquietuds professionals estan molt presents en la teva ment, i no t'agrada que et distreguin. No obstant això, aquestes activitats, per no parlar de la teva família, són importants per a tu i trobaràs una manera de compaginar-encara que sigui frustrant. Recorda, aquest no és un bon dia perquè et exigeixis massa!.