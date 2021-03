Les teves opinions poden ser forts avui i et pots sentir al cim de l'món. Recorda, però, que hi ha altres persones que comparteixen el món amb tu, així que no les menyspreïs. Expressar els teus pensaments no hauria de ser cap problema, però l'expressió de les teves emocions pot ser un assumpte completament diferent. No et forcis si no et sents bé com per compartir-les amb els altres en aquest moment.