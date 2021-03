Els misteris d''Inside Man'

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:48

Netflix ha tornat a unir forces amb la BBC per fer-se amb els drets de distribució d’Inside Man, el nou projecte televisiu del prestigiós Steven Moffat (Sherlock). D’aquesta manera, el creatiu escocès torna a comptar amb els dos socis d’excepció que van impulsar el desenvolupament de Drácula, tot i que en aquesta ocasió se sap molt menys sobre el fruit d’aquesta col·laboració, que acaba d’anunciar el seu estel·lar repartiment.El protagonista principal serà Stanley Tucci, que recentment ha estat implicat en La Fortuna, la primera sèrie d’Alejandro Amenábar. Al costat del novaiorquès veurem dues actrius que van coincidir a Drácula, Dolly Wells i Lydia West, i David Tennant, que també guarda una especial relació amb Moffat, ja que van col·laborar en una de les èpoques més memorables de Doctor Who.De moment, els únics detalls que es coneixen de la trama són els que van sortir a la llum quan es va confirmar el desenvolupament d’Inside Man l’agost del 2019. L’acció de la sèrie es desdoblarà entre els Estats Units i el Regne Unit, on tres personatges que van des del corredor de la mort fins a una afable localitat creuen els seus camins de la manera més inesperada. Com apunta el mitjà especialitzat Deadline, en aquests moments ni tan sols Netflix o la BBC coneixen el desenllaç de la història, que ara com ara resideix únicament en la ment de Moffat.