L'estudi de la religió i els assumptes espirituals podria ser de particular interès per a tu avui. És probable que parlis dels teus coneixements i creences sobre aquests assumptes amb un amic proper, el que podria resultar bastant aclaridor per als dos. El que aprenguis resultarà ser artísticament inspirador, així que no et sorprenguis si et trobes passant algun temps escrivint els teus pensaments o convertint-los en imatges.