58a temporada de teatre. La Classe és una comèdia sobre com confrontem les dificultats: a l’escola, a la vida, on sigui. Hora: 21.30 h.Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.Xerrada a càrrec de Marc Corral, psicòleg clínic del Centre Nivi. Hora: 19 h. Biblioteca Pública de Govern. Andorra la Vella.Si tens coneixements previs de fotografia i vols aprofundir en el funcionament de la càmera respecte a l’histograma, l’enfocament selectiu, el balanç de blancs, mesurar la llum o el flaix i fer sessions pràctiques per consolidar-los, aquest és el teu curs! Els dijous de 17 a 19 h.Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.La història de la música, com la de qualsevol altra expressió artística, va íntimament lligada al període històric que la genera. Els dijous de 18 a 19 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.La vida i l’obra dels compositors que van viure en el països situats a l’ombra de l’imperi soviètic. Els dijous de 19 a 20 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.La dansa del ventre és la dansa ideal per a les dones de totes les edats, ja que tonifica el sòl pèlvic mitjançant moviments ondulants i enèrgics. Centre de Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.Mostra dels treballs dels alumnes de l’Escola d’art d’Andorra la Vella realitzats durant el curs d’Electroforming, impartit pel joier Gastón Rois.Andorra la Vella. Fins al 26 de març.La mostra vol apropar al ciutadà l’impacte i la memòria d'unes imatges que, sens dubte, són un valuós testimoniatge d'aquest conflicte bèl·lic en què el cartellisme va assolir una gran expressivitat i un rellevant protagonisme com a eina de propaganda i sensibilització d’una població que vivia en estat de guerra.Escaldes-Engordany. Fins al 3 d’abril.Exposició de les propostes del concurs d'idees per crear espais que permetin el gaudi de l’aigua termal i de la vida cultural, artística i comercial a diverses zones d’Escaldes-Engordany.Escaldes-Engordany.Exposició de l’obra recent de Javier Balmaseda.Escaldes-Engordany.Fins al 28 de març.Un recull de 38 fotografies del famós artista audiovisual i teòric de la fotografia Joan Fontcuberta. El kintsugi és una tècnica tradicional japonesa que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or.Sant Julià de Lòria.Fins al 2 de maig.L'artista presenta obres amb el material que sempre l'ha definit, el ferro, però amb petites variacions, com ara la introducció del ferro colat i pinzellades de formigó com a novetat.Escaldes. Fins al 24 de març.Una exposició que mostra originals de les tires paròdiques de grans títols del cinema, sota el particular sedàs còmic del dibuixant Edmond, conegut al món de la vinyeta pel seu personatge Jan Europa.La Massana.Fins al 30 de juny.'’Exposició que disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes. Fins al 9 de gener del 2022.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.