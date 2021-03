En la pell del monstre

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:30

Ryan Murphy tornarà a treballar amb un dels actors fetitxe per a un dels propers projectes previstos per a Netflix. Segons ha informat Dead­line, Evan Peters serà el protagonista de la minisèrie Monster: The Jeffry Dahmer Story, que el prolífic productor prepara al costat d’Ian Brennan per a la plataforma.Peters, tot un veterà d’American Horror Story, interpretarà Jeffry Dahmer, un dels assassins en sèrie més cruents dels Estats Units, conegut amb el sobrenom d’El caníbal de Milwaukee o El monstre de Milwaukee. L’actor s’uneix a Richard Jenkins, que donarà vida al pare de Dahmer, Lionel, un químic que va ense­nyar al seu fill a blanquejar i preservar ossos d’animals, una tècnica que després utilitzaria amb les seves víctimes.Penelope Ann Miller, per part seva, serà Joyce, la mare de Dahmer, mentre que Niecy Nash, una altra actriu recurrent en l’obra de Murphy, interpretarà el personatge coprotagonista de la minisèrie, Glenda Cleveland, una veïna de Dahmer que va avisar la policia en nombroses ocasions i fins i tot va intentar, sense èxit, trucar a l’FBI per alertar del seu comportament erràtic.Explicada en gran part des del punt de vista de les víctimes de Dahmer, Monster aprofundirà en la incompetència i apatia policial que va permetre a l’assassí de Wisconsin emprendre una matança que es va prolongar durant anys.