'Biopic' de Mike Tyson

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:59

'BETTER CALL SAUL' TINDRÀ UN 'SPIN-OFF' ANIMAT

L'advocat televisiu Saul Goodman li espera un any agitat. Al llarg de les cinc temporades de Better Call Saul hem pogut conèixer en profunditat el que va ser el representant legal de Walt i Jesse a Breaking Bad, però aquest viatge arribarà a la fi amb el sisè lliurament. No obstant això, el buit que deixarà es mirarà d'omplir amb altres projectes complementaris, als quals s'acaba de sumar una aposta animada. A l'espera de conèixer una data d'estrena per a la temporada final, que previsiblement no arribarà fins a l'any que ve, AMC ha anunciat que té dos projectes en marxa relacionats amb la franquícia de Vince Gilligan. El primer és una nova temporada d'Employee Training, el breu format que s'ha alçat amb l'Emmy en dues ocasions. El segon és un spin-off animat titulat Slippin Jimmy, el malnom que li van posar al personatge de Bob Odenkirk quan es dedicava a estafar la gent abans de decantar-se per l'advocacia. De moment, es desconeix quan podrem veure aquesta ramificació inèdita, tot i que tenint en compte que formarà part del catàleg digital d'AMC, no cal esperar un grau d'ambició equiparable al de les dues sèries principals, sinó un estil més experimental.

Jamie Foxx donarà vida a Mike Tyson en una minisèrie que dirigirà Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) i que comptarà amb Martin Scorsese com un dels productors. Un trident poderós s’uneix a Tyson, un esperat biopic que pretén abordar tota la biografia del famós boxador. Si bé encara no té cadena, diverses companyies estan licitant per portar-la a la seva plataforma.La veritat és que el projecte no és del tot nou. Ja l’any 2017 van començar a transcendir informacions sobre un projecte que tindria forma, en principi, de llargmetratge, i que ara es reconverteix en sèrie. En qualsevol cas, l’actor guanyador d’un Oscar fa temps que es prepara físicament, com ha deixat veure en recents imatges en xarxes socials, per encarnar el sempre controvertit tità de la boxa.El mateix Tyson ha donat el vistiplau al projecte, que va en paral·lel al que Hulu va anunciar fa algunes setmanes, i que tenia Margot Robbie entre els productors executius. El boxador es va manifestar amb duresa contra aquesta producció, acusant la plataforma propietat de Disney d’“apropiació cultural”. Res a veure amb la seva opinió sobre aquest altre: “Tenia la intenció d’explicar la meva història des de feia temps”, ha afirmat Tyson, que figurarà en la producció executiva de la sèrie.