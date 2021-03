Una adaptació lliure

Un moment del videojoc 'The Last of Us'.

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:03

PUNT FINAL A 'MERLÍ: SAPERE AUDE'

L’aposta de Movistar+ per les ficcions originals ha arribat a tal punt de maduresa que les noves propostes es van compaginant amb els comiats. Ja hem dit adeu a títols com El embarcadero o Hierro, que va acabar divendres. I seguint els passos del thriller canari, Merlí: Sapere Aude també conclourà amb la segona tanda d’episodis. El tancament definitiu de la sèrie, que va néixer com a continuació de la filosòfica Merlí, ha estat confirmat pel seu creador, Héctor Lozano, en declaracions a FormulaTV. “Aquesta és l’última temporada. Aquí s’acaba un viatge que ha durat molts anys i acabar així a mi em satisfà moltíssim”, ha confessat el guionista català, que va llançar la sèrie original el 2015 i aquest spin-off quatre anys després. A TV3, Merlí va emetre 40 episodis al llarg de tres temporades. Després, a començament del 2019, va fer el salt a Movistar+ per a acompanyar Pol Rubio en la seva arribada a la universitat. L’aposta de Movistar+ per les ficcions originals ha arribat a tal punt de maduresa que les noves propostes es van compaginant amb els comiats. Ja hem dit adeu a títols com El embarcadero o Hierro, que va acabar divendres. I seguint els passos del thriller canari, Merlí: Sapere Aude també conclourà amb la segona tanda d’episodis. El tancament definitiu de la sèrie, que va néixer com a continuació de la filosòfica Merlí, ha estat confirmat pel seu creador, Héctor Lozano, en declaracions a FormulaTV. “Aquesta és l’última temporada. Aquí s’acaba un viatge que ha durat molts anys i acabar així a mi em satisfà moltíssim”, ha confessat el guionista català, que va llançar la sèrie original el 2015 i aquest spin-off quatre anys després. A TV3, Merlí va emetre 40 episodis al llarg de tres temporades. Després, a començament del 2019, va fer el salt a Movistar+ per a acompanyar Pol Rubio en la seva arribada a la universitat.

La televisió cada vegada està prestant més atenció als videojocs. Halo, Assassin’s Creed o Fallout són alguns dels títols que faran el salt a la pantalla petita pròximament, però dins d’aquesta cada vegada més llarga llista hi ha una adaptació que promet brillar amb llum pròpia: The Last of Us. Un dels motius pels quals la sèrie d’HBO genera molta expectació és la implicació del director creatiu dels jocs, Neil Druckmann, que ha trencat el silenci per donar alguns detalls sobre el projecte.Druckmann està treballant amb Craig Mazin, responsable de Chernobyl, per traslladar el poder narratiu del material original als guions de la primera temporada. En anunciar-se l’adaptació, ja es va confirmar que la sèrie partiria de les trames del primer joc, i ara Druckmann ha confirmat que no portarà d’una manera literal la seva història a televisió: “A vegades les coses es mantenen molt semblants i a vegades es desvien de manera important per aconseguir un major efecte. Al cap i a la fi, és un mitjà diferent.”El primer joc introdueix el relat de Joel, un home de mitjana edat que, en plena realitat postapocalíptica, rep l’encàrrec de traslladar l’adolescent Ellie a l’altre extrem dels Estats Units. Partint d’aquesta base, tant Mazin com Druckmann han preferit centrar-se en les qüestions més profundes: “Els aspectes superficials dels personatges eren menys important per a nosaltres que el fet de captar el nucli de les personalitats i el seu viatge.” Així mateix, el creador del joc ha relatat que “hem deixat de banda l’acció més trepidant del per centrar-nos en el drama dels protagonistes”.