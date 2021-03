-'EXPOSICIÓ D'ELECTROFORMING'

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:06

Mostra dels treballs dels alumnes de l’Escola d’art d’Andorra la Vella realitzats durant el curs d’Electroforming, impartit pel joier Gastón Rois.Andorra la Vella. Fins al 26 de març.El comú d’Encamp i el ministeri de Cultura organitzen una nova edició del Dia mundial de la poesia. L’any 2020 es va haver de cancel·lar per la Covid-19, però enguany, complint el protocol del ministeri de Salut, es podrà dur a terme amb la capacitat reduïda al 30%. Hora: 19.30 h.Encamp.La passió, el patiment, la lluita i al final la resignació en la vida i l’obra del genial Ludwig van Beethoven, del qual celebrem els 250 anys del naixement. Els dimarts de 19 a 20 h.Andorra la Vella.Audicions comentades de compositors no tan cèlebres com ara Carl Maria von Weber, Anton Bruckner, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens, Edvard Grieg i Jean Sibelius. Els dimarts de 17.30 a 18.30 h.Andorra la Vella.La doble vida del compositor soviètic Dimitri Schostakovich: el compositor oficial del règim, socialista revolucionari, però també el dissident amb el règim totalitari de Stalin. Els dimarts de 19.45 a 20.45 h.. Andorra la Vella.La mostra vol apropar al ciutadà l’impacte i la memòria d'unes imatges que, sens dubte, són un valuós testimoniatge d'aquest conflicte bèl·lic en què el cartellisme va assolir una gran expressivitat i un rellevant protagonisme com a eina de propaganda i sensibilització d’una població que vivia en estat de guerra.Escaldes-Engordany. Fins al 3 d’abril.Exposició de les propostes del concurs d'idees per crear espais que permetin el gaudi de l’aigua termal i de la vida cultural, artística i comercial a diverses zones d’Escaldes-Engordany.Escaldes-Engordany.Exposició de l’obra recent de Javier Balmaseda.Escaldes-Engordany.Fins al 28 de març.Un recull de 38 fotografies del famós artista audiovisual i teòric de la fotografia Joan Fontcuberta. El kintsugi és una tècnica tradicional japonesa que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or.Sant Julià de Lòria.Fins al 2 de maig.L'artista presenta obres amb el material que sempre l'ha definit, el ferro, però amb petites variacions, com ara la introducció del ferro colat i pinzellades de formigó com a novetat.Escaldes. Fins al 24 de març.Una exposició que mostra originals de les tires paròdiques de grans títols del cinema, sota el particular sedàs còmic del dibuixant Edmond, conegut al món de la vinyeta pel seu personatge Jan Europa.La Massana.Fins al 30 de juny.'’Exposició que disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes. Fins al 9 de gener del 2022.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.