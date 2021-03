'Déjame entrar' tindrà sèrie

Actualitzada 22/03/2021 a les 06:46

esprés de passar pel cinema i el teatre, Déjame entrar (Let the Right One In), la novel·la de John Ajvide Lindqvist, comptarà amb una adaptació televisiva. Showtime prepara una nova versió de l’intimista relat vampíric de l’autor suec, que comptarà amb el mexicà Demián Bichir (Grand Hotel) com un dels seus protagonistes. L’actor tornarà així a la cadena de cable deu anys després de la seva sortida de Weeds.La sèrie se centra en Mark (Bichir) i la seva filla Eleanor, les vides dels quals van canviar per sempre deu anys enrere, quan ella es va convertir en vampir. Tancada des dels dotze anys, potser per sempre, Eleanor viu una vida de reclusió i només pot sortir de nit. El seu pare, mentrestant, fa tot el possible per proporcionar-li la quantitat mínima de sang humana que necessita per mantenir-se amb vida.“Aquest és un drama emocionant i desafiador que planteja la pregunta: fins on arribaries per salvar el teu fill dels monstres que hi ha? T’arriscaries a convertir-te en un monstre?”, ha dit Amy Israel, vicepresidenta executiva de programació de Showtime. “Demián Bichir donarà vida a l’exquisit guió d’Andrew Hinderaker”, ha afegit.“La sèrie és tant una carta d’amor a la pel·lícula original com una història completament nostra”, sosté Hinderaker, responsable del drama espacial Away de Netflix. “I triar un veritable artista com Demián personifica la nostra aspiració de fer una de les sèries més terrorífiques de la televisió, així com una de les més commovedores”, ressalta.Publicada el 2004, la novel·la va saltar a la fama mundial l’any 2008, després de fer el salt a la pantalla gran amb la pel·lícula dirigida per Kåre Hedebrant i Lina Leandersson. Dos anys després, el 2010, la cinta va tenir un remake nord-americà, també força exitós.