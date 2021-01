Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:50

LLIBRES



-'CLUB DE LECTURA MUSICAL'

Al Club de lectura musical, Mi vida, d’Alma Mahler, a càrrec de David Sanz. També serà virtual a través de la plataforma Zoom.

Hora: 19.30 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



ACTIVITATS



-'NÒRIA PANORÀMICA'

Tots els infants de la parròquia d’entre 3 i 12 anys rebran una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l’atracció. El preu del viatge serà de 7 € per als adults i de 5 € per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.

Fins al 31 de gener.



EXPOSICIONS



-‘LAURA MARESC’

Les obres seleccionades són part d’un conjunt escultòric en què l’accent està posat en l’exploració de conceptes com l’equilibri, el potencial de moviment, el traç tridimensional i el perímetre i els límits entre les disciplines.

Horari: De dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i 16 h a 18 h. Diumenge tancat.

Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de gener.



-‘DE/POR/TES/EN/DINS’

Proposta de David Esteve i Mónica Marcos dins el projecte Haiku del grup de creació La Xarranca. Pintures de Mónica Marcos inspirades en els haikus de David Esteve. La Peixera. Escaldes-Engordany. Fins al 23 de gener.



-'DESSINE-MOI L'ÉCOLOGIE'

L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.

MW Museu de l'Electricitat. Encamp.

Fins al 28 de febrer.



-‘JUDIT GASET’

Passat, present i també futur s’interseccionen; apareixen formes, les que sempre l’acompanyen, i les noves que per a ella han estat a la incubadora durant molt de temps.

Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany.

Fins al 10 de febrer.



-'FRANCISCO SÁNCHEZ'

Exposició Francisco Sánchez.

Restaurant Mama Maria. Andorra la Vella.

Fins al 18 de febrer.



-'ÁNGEL CALVENTE I MINE'

El renàixer d'un procés, exposició conjunta d'Ángel Calvente i Mine.

Horari: De 18 h a 20 h. Dissabte i diumenge tancat. Galeria Art Areté. Escaldes-Engordany.

Fins al 28 de febrer.



-'SUPERHEROIS SHOWROOM'

Oportunitat per veure una fantàstica col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Wolverine. Horari: De dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h.

Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de gener.