Avui, sentiràs els temes relacionats amb la llar més com un treball que com un plaer. Intenta no sentir-los d'aquesta manera. La teva actitud davant la situació és tot. Enfronta cada tasca amb la idea que ho fas per tu mateix / a i per als teus éssers estimats. L'enfocament d'aquest dia t'ajudarà com a recordatori que no existeix cap tipus de tasca dolenta quan de casa es tracta.