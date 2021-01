Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 16/01/2021 a les 07:15

ACTIVITAT INFANTIL



-'LLEGENDES A LES BIBLIOTEQUES'

L’actriu andorrana Lis Caubet, de la Cia. An-danda-rà, ens farà viatjar al món de les llegendes andorranes en el marc d’un contacontes dirigit als infants a partir de sis anys.

Hora: 11.30 h.

Biblioteca Pública. Andorra la Vella.



DANSA



-'AXIS’

Espectacle de dansa vertical i projeccions de dibuixos en directe. El ballarí de dansa vertical Pere Vilarrubla realitzarà una coreografia tot barrejant-se amb els dibuixos de la mà de Carol Garrido, projectats i creats en directe sobre la paret, per submergir-nos en una dansa de colors i música. Hora: 19 h.

Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.



MÚSICA



-'SEMIFINALS DEL QUART CONCURS DE MÚSICA D'ATUROLA FI ANDORRA'

Concurs de música d’autor LA FI Andorra. Un dels premis: gravació d’un EP (5 cançons) en un estudi capdavanter de Barcelona amb productor (Rosazul).

Hora: 19 h.

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.



ACTIVITATS



-'NÒRIA PANORÀMICA'

Tots els infants de la parròquia d’entre 3 i 12 anys rebran una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l’atracció. El preu del viatge serà de 7 € per als adults i de 5 € per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.

Fins al 31 de gener.



EXPOSICIONS



-'FRANCISCO SÁNCHEZ' Exposició de Francisco Sánchez.

Restaurant Mama Maria. Andorra la Vella.

Fins al 18 de febrer.



-'VIENTO EN LOS DEDOS, DE JAN’

Una exposició que mostra el procés de creació de l'àlbum Viento en los dedos, la continuació de l'aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener.



-'SUPERHEROIS SHOROOM’

Superherois Showroom és una oportunitat per veure una fantàstica col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Wolverine, cascs com el de Magneto i una selecció dels còmics més icònics...

Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de gener.



-‘ÁNGEL CALVENTE I MINE’

La Galeria art Areté presenta El renàixer d'un procés, una exposició conjunta d'Ángel Calvente i Mine. Galeria Art Areté. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de febrer.