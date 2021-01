Presentació de la novel·la 'Un mar de secrets'

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 14/01/2021 a les 06:52

LA PROPOSTA DEL DIA



-'PRESENTACIÓ DE LA NOVELLA 'UN MAR DE SECRETS’

La presentació comptarà amb la intervenció d’Iñaki Rubio, de Marc Miró i de l’autor, que també farà un acompanyament musical.

També podreu seguir l’activitat en directe a través del nostre canal de YouTube (agendaandorra). Hora: 20 h.

Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.



ACTIVITATS



-'NÒRIA PANORÀMICA'

Tots els infants de la parròquia d’entre 3 i 12 anys rebran una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l’atracció. El preu del viatge serà de 7 € per als adults i de 5 € per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.

Fins al 31 de gener.



EXPOSICIONS



-'FRANCISCO SÁNCHEZ' Exposició de Francisco Sánchez.

Restaurant Mama Maria. Andorra la Vella.

Fins al 18 de febrer.



-'SAM BOSQUE’

Work in progress… és una selecció d’obres del projecte Crossing doors / Behind the windows que es presentarà el 2021 i que va ser creat, en part, durant el confinament de la primavera del 2020.

Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany.

Fins al 13 de gener.



-'VIENTO EN LOS DEDOS, DE JAN’

Una exposició que mostra el procés de creació de l'àlbum Viento en los dedos, la continuació de l'aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener.



-'SUPERHEROIS SHOROOM’

Superherois Showroom és una oportunitat per veure una fantàstica col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Wolverine, cascs com el de Magneto i una selecció dels còmics més icònics...

Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.

Fins al 30 de gener.



-‘ÁNGEL CALVENTE I MINE’

La Galeria art Areté presenta El renàixer d'un procés, una exposició conjunta d'Ángel Calvente i Mine. Galeria Art Areté. Escaldes-Engordany. Fins al 28 de febrer.