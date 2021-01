Hi ha una part de tu a la qual li agrada estudiar a les persones, observant com llueixen i interactuen. Avui l'energia astral en joc crea un dia interessant per observar a les persones. Si per exemple et sentis en un passeig de compres observaràs escenes estranyes que transcorren davant els teus ulls. Si t'agrada escriure, anotar algunes idees podria servir d'inspiració per armar un personatge o conte curt.