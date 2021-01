Alguna vegada vas intentar l'escriptura creativa? Si no és així, la influència d'avui serà un dia excel·lent per intentar-ho. Hi ha moltes formes de poesia i gèneres per explorar - no importa el que triïs. Si ja ho has intentat, per què avui no et proposes escriure alguna cosa nova? Considera la idea d'escriure una col·lecció personal de pensaments i sentiments o líriques si pots fer-ho.