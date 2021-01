Avui a l'aixecar-te podries tenir molts plans en ment per després deixar-los abandonats abans que s'acabi el dia. És un dia per descansar i reflexionar, no per treballar. Desitjaràs prendre un temps per aclarir idees i descansar ja que has estat molt ocupat / a últimament. Seria meravellós trobar alguna pel·lícula vella per cable o acabar aquest bon llibre que fa temps descansa a la lleixa.