Tu i la teva parella hauran de fer-la d'amfitrions per a visitants inesperats en un futur immediat. Amb la influència planetària d'avui, descobriràs que és la teva feina convidar certs familiars o amics a casa teva per a una reunió anual. Tot i que això no formi part de la teva rutina usual, resultarà divertit tenir visitants. De manera que no et preocupis o incurras en esforços extres per preparar tot.