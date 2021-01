Avui potser tinguis ganes de comprar alguna cosa. Potser consideris alguns programes de computació nous. O potser vulguis llegir un llibre que recentment s'hagi publicat. L'orientació d'aquest dia significa que trobaràs molts llocs a on gastar diners. Hauràs disciplinarte per assegurar-te de no extralimitarte. No voldràs malbaratar diners que no pots donar-te el luxe de perdre.