A casa pot estar gestant un front de lluita encara que potser no t'hagis adonat. Pots haver tingut tant enfocament en la teva carrera o objectius que has descuidat algunes tasques de la casa. Avui ocupa't de el lloc on vius, i assegura't que la vaixella estigui neta i benestant al seu lloc. L'energia astral et demana que no li posis tanta emoció a la situació, i que simplement facis el que cal.