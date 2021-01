Aquest seria un moment meravellós per tornar a llegir un llibre que no vas aconseguir comprendre de l'sobretot la primera vegada. O potser el vas gaudir tant que t'agradaria repetir l'experiència. L'aspecte en joc d'avui et recorda que no hi ha regles establertes per fer les coses. Recorda que anem fent les coses a mesura que avancem. No pensis que has de trobar-li un sentit a les teves emocions, ni sentis que les teves cançons han de seguir una rima.