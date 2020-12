Aquest és el tipus de dies que et encanten. La gent estarà molt receptiva amb tu i observar amb respecte com saltes ràpidament d'una idea a l'altra sense problemes. Però amb l'energia astral en joc, aquest no és el dia ideal per aprofundir una relació. El problema no ets tu, sinó els altres. Les persones que t'interessen no s'obriran i no hi ha res que puguis fer tu a l'respecte.