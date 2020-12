És difícil créixer mentalment i emocionalment si no vols comunicar els teus pensaments, sentiments, o somnis romàntics als altres. És un bon moment per obrir aquests canals i posar sobre la taula algunes d'aquestes coses. No hi ha res que avergonyir-se. Com pots saber el que pensen els altres sobre aquestes coses si no ho preguntes? L'energia d'avui et incentivarà a preguntar.