Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Los Croods: Una nueva era Els Croods han sobreviscut a tota mena de perills i desastres, però ara hauran d'enfrontar-se al repte més important: conèixer una altra família.

Actualitzada 27/12/2020 a les 07:36

CINEMES CARLEMANY

Los Croods: Una nueva era 15.15 16.15 17.30 19.45 22.00

Wonder Woman 1984 (amb so Dolby Atmos) 16.00 20.00

Wonder Woman 1984 18.30 20.30 (VOSE) 22.00

Hasta el cielo 16.30 19.15 22.15

El padre 15.30 18.00 20.15 22.00

En guerra como mi abuelo 18.15

El verano que vivimos 15.45



CINEMES GUIU

Los Croods: Una nueva era 17.15 19.15

Wonder Woman 1984 17.00 19.45