La configuració planetària en joc implica que avui progressaràs a través d'alguna inversió - temps, talents, recursos. Has estat treballant molt dur, i ara tens els fruits. Has après molt, i ara el teu coneixement probablement es converteixi en inspiració. Aquest és un gran dia per començar nous projectes, completar vells, o per mobilitzar projectes que semblaven estancats.