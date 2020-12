Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 19/12/2020 a les 07:10

LA PROPOSSTA DEL DIA



-'DdIVAS'

Concert de DDivas a la pista de gel del Palau de Gel. Tribut a la música femenina de totes les èpoques. Hora: 18 h. Palau de Gel. Canillo.



MÚSICA

-'MARIO SÁIZ'

Mario Sáiz oferirà un concert exclusiu en què interpretarà temes propis acompanyat del seu inseparable violí i per Javier Pedreira a la guitarra. Hora: 22 h.

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.



-'EL SOBRINO DEL DIABLO'

VermutArt, a la Fada. Hora: 12.30 h.

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.





ACTIVITATS INFANTILS

-'LLEGENDES A LES BIBLIOTEQUES'

L’actriu andorrana Mercè Canals, de la Cia. An-danda-ra, ens farà viatjar al món de les llegendes andorranes en el marc d’un contacontes. L’activitat s’adreça a infants a partir de 6 anys. Hora: 11.30 h.

Auditori Rocafort. Sant Julià de Lòria.



-'CUQUES'

La G ha hagut de marxar recentment de casa seva i la K viu sota terra mentre durant el dia treballa per acomplir la seva feina. Cap de les dues no sap què és l’amistat, ja que en el món en què viuen les coses no són fàcils.

Hora: a les 16.30 i a les 18.30 h.

Teatre Comunal. Andorra la Vella.



-'LES AVENTURES DEL MENAIRÓ TRARÍ, CARTER DE L'OFICINA MÀGICA DE CORREUS’

Les famílies s’endinsaran en una història farcida de peripècies que haurà de superar el valent menairó Tararí, per arribar a temps al pol Nord.

Hora: 11.15, 12.30, 15.30, 16.45 i 18 h.

Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.





CURTMETRATGE

-‘VESANIA’, D’ELISABET TERRI''

Estrena a Andorra del curtmetratge Vesania, d’Elisabet Terri, i mostra d’alguns dels projectes audiovisuals amb segell andorrà més destacats dels darrers anys. La projecció anirà acompanyada d’un col·loqui posterior amb els realitzadors. Hora: 20 h.

Teatre de les Fontetes. La Massana.



FIRES I MERCATS



-'POBLET DE NADAL'

Mercat de Nadal (plaça del Poble).

Nòria d’Andorra la Vella (plaça de la Rotonda)

Parc de Nadal (av.Meritxell - av. Riberaygua)

Oficina de Correus Màgica (plaça Guillemó)

Magic Selfies. A diversos espais d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.



-'MERCAT DE NADAL A LA PLAÇA DEL PAS DE LA CASA'

Al Pas, el primer mercat, amb artesans i comerços de la població, serà del 14 al 22 de desembre, i es repetirà afegint també artesans d’arreu a partir del 4 de gener fins al dia 10 de gener.

Plaça de l’Església de Sant Pere. Encamp.



MUSEUS



-'NADAL AL THYSSEN: L'ARBRE DELS DESITJOS’

L’arbre dels desitjos. Tothom hi podrà participar deixant-hi escrit el seu anhel. Aquesta performance estarà disponible, en horari d’obertura del museu, fins al 10 de gener del 2021 i es trobarà a l’exterior de l’equipament.

Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.



ACTIVITATS INFANTILS

-'CASETA DELS FOLLETS DE NADAL'

Caseta dels follets de Nada, a la plaça Carlemany, on els nens i nenes podran entregar la seva carta als follets del Pare Noel.

Hora: de 17.30 h a 19.30 h.

Plaça Carlemany. Canillo.



ACTIVITATS



-'NÒRIA PANORÀMICA'

La nòria panoràmica, una de les novetats de la campanya de Nadal d’enguany. Els dies feiners obrirà de 18 a 22 h i els caps de setmana, festius i durant la campanya de Nadal ho farà d’11 a 23 h. El preu inicial del viatge serà de 7 euros per als adults i de 5 euros per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-'ÈRIC ROSSELL I EMMA REGADA’

Emma Regada: l’obra Estira i arronsa està feta a partir de la tècnica de fotogravat i collage amb fil.

Èric Rossell: l’artista utilitza retrats de grans personatges històrics vinculats al poder i a la reialesa per ser intervinguts per ell mateix, així els despersonifica per aportar un caràcter animal en un context social actual.

Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany.

Fins al 10 de gener.



-‘EX`POSICIÓ FOTOGRÀFICA DE SICÍLIA’

Exposició d'una vintena de fotografies de Sicília captades per Yoan Perissé, fotògraf del Pas de la Casa. Biblioteca Comuna. Pas de la Casa. Fins al 21 de desembre.



-‘SUPERHEROIS SHOWROOM’

Col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Lobezno, cascs com el de Magneto i una selecció dels còmics més icònics...

Horari: De dilluns a dissabte, de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h.

Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.



-‘“RE-INTERPRETANT TAPPER”’

Segons explica Neus Mola, cap de l’Escola d'Art del comú d'Andorra la Vella, es va proposar als alumnes de l’escola de fer una re-interpretació de l’obra titulada 'VARIÉTÉ' de l’artista George Tappert, peça que forma part de l’exposició temporal Influencers en l'art.

Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

Fins el 22 de desembre.



-‘OBLIT I IDENTITAT’

La mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d’artistes nacionals, com a model cultural. Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-‘VISITA GUIADA PER ANDORRA LA VELLA’

Visitem d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Al nostre punt de trobada comencem explicant i analitzant l’escultura La noblesse du temps, del geni Salvador Dalí. La majoria de la gent en desconeix el significat i la història.

Hora: a les 10.30 i a les 17.30 h.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany.