El dia d'avui se't passarà volant així que assegura't de prestar-li atenció a el rellotge! L'energia celestial en joc et pot posar alguna cosa distret. Si tens moltes tasques o treball per fer, serà desafiant poder acabar-ho tot. Hi haurà un sentiment de velocitat i acceleració al llarg del dia. Tracta de no esgotar-tractant de fer massa.