Avui teves emocions seran la preocupació del dia i et sentiràs bastant egocèntric / a gràcies a l'enfocament de el dia. No et sentis malament per prendre't el temps per atendre les necessitats particulars. Demanar ajuda dels altres per resoldre els teus temes interiors seria de gran utilitat. De vegades no pots veure les coses tan clarament com els altres quan estàs enmig del drama.