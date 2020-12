Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:51

LA PROPOSTA DEL DIA



-'JOHN LEE SANDERS & THE GOSPEL MESSENGERS

Concert de John Lee Sanders & The Gospel Messengers programat en el marc del festival Els grans del gòspel. Hora: 20.30 h.

Prat del Roure. Escaldes-Engordany.



VIDEOMAPATGES

-‘EMERSIVE’

L’ambaixada de França a Andorra i el Festival Ull Nu presenten dos espectaculars videomapatges en el marc de la Saison Culturelle 2020-2021. Emersive, del col·lectiu Arcaan, és una experiència hipnòtica inspirada en els primers experiments científics sobre l'àtom que té lloc en un univers futurista de 8 bits.

Horari: entre les 18 h i les 20 h, un passi cada 15 minuts. Entrada gratuïta. Capacitat limitada. Casa de la Vall. Andorra la Vella



FESTES I TRADICIONS

-'TALLER DE DECORACIONS DE TAULA'

Taller a càrrec de Made in Ingrid al primer pis de la ludoescola. Places limitades. Màxim 6 persones. Reserves al 878 178.

Hora: 20.30 h. Parròquia d’Ordino.



ACTIVITATS INFANTILS

-'GIMCANA: ‘EL RELAT DELS VIATGERS’

El relat dels viatgers és un joc que proposa d’assumir el rol d’un reporter estranger que és enviat a l’exòtica República d’Andorra per explicar al món el tarannà d’aquest peculiar país. Per tot el Principat. Andorra la Vella.



CONFERÈNCIES

-‘LA MÚSICA I LA CIÈNCIA EN PROGRÈS. UNA RETROSPECTIVA DE jOSEP maRIA MESTRES QUADRENY’

Dins el 36è Cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències, David Sanz i Badenas, professor de guitarra, màster en patrimoni musical per la Universitat d’Oviedo, exposarà la seva tesi doctoral en progrés sobre el compositor Josep Maria Mestres Quadreny. Hora: 20 h.

Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.



ACTIVITATS

-'NÒRIA PANORÀMICA'

La nòria panoràmica, una de les novetats de la campanya de Nadal d’enguany. Els dies feiners obrirà de 18 a 22 h i els caps de setmana, festius i durant la campanya de Nadal ho farà d’11 a 23 h. El preu inicial del viatge serà de 7 euros per als adults i de 5 euros per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



EXPOSICIONS

-'‘ÈRIC ROSSELL I EMMA REGADA’

Emma Regada: l’obra Estira i arronsa està feta a partir de la tècnica de fotogravat i collage amb fil.

Èric Rossell: l’artista utilitza retrats de grans personatges històrics vinculats al poder i a la reialesa per ser intervinguts per ell mateix, així els despersonifica per aportar un caràcter animal en un context social actual.

Galeria Taranmana. Escaldes-Engordany.

Fins al 10 de gener.



-‘EX`POSICIÓ FOTOGRÀFICA DE SICÍLIA’

Exposició d'una vintena de fotografies de Sicília captades per Yoan Perissé, fotògraf del Pas de la Casa. Biblioteca Comuna. Pas de la Casa. Fins al 21 de desembre.



-'CARME MASSANA’

L'artista prensenta les últimes creacions de paisatges, principalment andorrans, representatives de les quatre estacions. Amb el seu estil propi, defineix les formes a través de colors vius i perfils marcats. Horari: D’11 h a 13.30 h i 15.30 a 19 h. Diumenge tancat.

Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany.

Fins al 16 de desembre.



-‘KANKAKU/SENSACIONS’

Proposta visual col·lectiva de M. Mar Anca, Xavi Camacho, Areta Lima, Tatiana Martin, Esther Pons i Carmen Soler, alumnes del taller de fotografia de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella. Fins al 12 de desembre.

La Peixera. Escaldes-Engordany.



‘SUPERHEROIS SHOWROOM’

Col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Lobezno, cascs com el de Magneto i una selecció dels còmics més icònics...

Horari: De dilluns a dissabte, de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h.

Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.



‘“RE-INTERPRETANT TAPPER”’

Segons explica Neus Mola, cap de l’Escola d'Art del comú d'Andorra la Vella, es va proposar als alumnes de l’escola de fer una re-interpretació de l’obra titulada 'VARIÉTÉ' de l’artista George Tappert, peça que forma part de l’exposició temporal Influencers en l'art.

Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

Fins el 22 de desembre.



-‘OBLIT I IDENTITAT’

La mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d’artistes nacionals, com a model cultural. Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-‘VISITA GUIADA PER ANDORRA LA VELLA’

Visitem d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Al nostre punt de trobada comencem explicant i analitzant l’escultura La noblesse du temps, del geni Salvador Dalí. La majoria de la gent en desconeix el significat i la història.

Hora: a les 10.30 i a les 17.30 h.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany