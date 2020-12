El tenir el teu ascendent vol dir que la creació serà el teu camí a la vida. Però això també vol dir que has de gestionar alguns dels teus pors, principalment la por que els altres no els agradin les teves creacions. L'actual configuració astral t'ajudarà a presumir qui ets. No hi ha cap mal en "gallejar amb el que un té." I avui és el dia ideal per a fer-ho!