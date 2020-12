Quin dia tan meravellós per a la gent creativa! Els cossos astrals es van alinear per crear una energia trobada en moltes cartes astrals. Aquesta orientació et empenyerà per explorar els teus pensaments il·limitats d'una manera molt profunda sense el condicionament que tenies a l'escola, la influència de les persones que t'envolten, o la teva infantesa. El moment està a punt per a les anàlisis profunds i la imaginació expansiva.