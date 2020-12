Amb la configuració planetària d'avui, aquest és un bon moment per ramificar cap a direccions noves. Si tens un negoci, podries tenir més inspiració per desplegar noves estratègies de màrqueting. Podries pensar en una campanya publicitària que et portarà molts negocis nous. O podries trucar per telèfon a alguns contactes útils per a demanar-los ajuda.