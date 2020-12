Avui potser parlis amb la teva parella sobre un major compromís. L'energia astral en joc et encoratja a pensar en coses com una casa, un acte o un nadó. Parlaràs de cap a on es dirigeix la relació i quines són les metes compartides. Si no tens parella, podries estar pensant sobre com t'agradaria que fos la següent. Serà important que la teva parella comparteixi les responsabilitats financeres!