El pronòstic per al dia, en el que a tu et concerneix, és assolellat i fora. Et sentiràs com una persona nova i llista per respondre a les necessitats dels que estan a prop teu. De fet, segurament et temptis a donar alguns consells, cosa que especialment t'agrada fer. Per descomptat, amb l'aspecte en joc avui, augmenta la teva generositat natural.