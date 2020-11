Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:56

LA PROPOSTA DEL DIA



-‘OBLIT I IDENTITAT’

a mostra vol posar en relleu les capacitats transformadores de l’art a la societat andorrana i la dinamització del panorama cultural. Fomentar la investigació, la creació, la divulgació i la promoció d'artistes nacionals com a model cultural.

Galeria Pilar Riberaygua. Andorra la Vella.

Fins al 31 de desembre.



CONFERÈNCIES

-'15A EDICIÓ DEL GRUP DE MARES I PARES D’ADOLESCENTS'

El grup és un espai de conversa sobre les particularitats que comporta conviure amb l’adolescent per parlar de les característiques de l’adolescent i de les dificultats que suposa per a les mares i pares l’educació en aquesta etapa. Es treballen temes concrets que proposen els mateixos assistents. Hora: 20.30 h.

Espai Jovent del comú. Escaldes-Engordany.



ACTIVITATS



-'NÒRIA PANORÀMICA'

La nòria panoràmica, una de les novetats de la campanya de Nadal d’enguany. Els dies feiners obrirà de 18 a 22 h i els caps de setmana, festius i durant la campanya de Nadal ho farà d’11 a 23 h. El preu inicial del viatge serà de 7 euros per als adults i de 5 euros per als infants.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



-'SETMANA DE LA PEDRA SECA A ANDORRA'

La Setmana de la Pedra Seca celebra el segon aniversari de la inclusió d’aquesta tècnica en la llista de Patrimoni Cultural de la Humanitat de la UNESCO. Andorra participa en els actes organitzats aquesta setmana amb l’objectiu de promoure la descoberta i la posada en valor d’aquesta tècnica de construcció en el nostre país.

Fins al 29 de novembre.

Per tot el Principat. Andorra la Vella.



TALLER

-‘EL MÓN DE L’ÒPERA’

Intrigues apassionants, poesia, música fantàstica, cantants conflictius... Un viatge a través d’una forma artística que emociona tant el públic d’ahir com el d’avui.

Hora: de 18 a 19 h.

Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.



EXPOSICIONS



-‘MADRIU 8.8’

El ministeri de Cultura i Esports enceta una nova proposta per difondre l’art entre tota la ciutadania i de manera virtual. El projecte, anomenat (Re)descobrim exposicions, té com a principal objectiu la promoció i la difusió de l’art més enllà de les mostres presencials perquè així tothom pugui tenir accés i en pugui gaudir. La primera mostra que es podrà (re)descobrir a les xarxes d’Acció Cultural (@acciocultualandorra) és Madriu 8.8, la mostra fotogràfica que va rebre prop de 1.200 visitants durant el segon semestre del 2017 a l’Artalroc.

En línia

Fins al 31 de desembre.



-‘VIENTO EN LOS DEDOS’, DE JAN

Exposició que mostra el procés de creació de l’àlbum Viento en los dedos, la continuació de l’aventura andorrana Les muntanyes voladores del famós personatge Superlópez, creat per Jan. Horaris d’obertura del museu: dimarts de 15 h a 19 h. Dimecres de 10 h a 14 h. Dijous i divendres de 15 h a 19 h. Dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Museu del Còmic. La Massana.

Fins al 16 de gener del 2021.



-'EXPOSICIÓ VIRTUAL 'QUAN EL PRESENT ESDEVÉ HISTÒRIA (1975-2020)’

En aquesta exposició farem un recorregut visual per explicar quins són els nostres objectius i les nostres funcions; veurem alguns documents emblemàtics que custodiem, i us explicarem què fem, quines seccions tenim, quins serveis oferim i alguns dels nostres reptes de futur. Arxiu Nacional d’Andorra (ANA).

Andorra la Vella. Fins al 31 de desembre.



VISITES



-‘VISITA GUIADA per ANDORRA LA VELLA’

Visitem d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Al nostre punt de trobada comencem explicant i analitzant l’escultura La noblesse du temps, del geni Salvador Dalí. La majoria de la gent en desconeix el significat i la història.

Hora: a les 10.30 i a les 17.30 h.

Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.



-'VISITA GUIADA PER ESCALDES - CALDEA I LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA TERMAL’

Visitem els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea i fem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut a la història de la parròquia.

Hora: 17.30 h.

Parc de la Mola. Escaldes-Engordany